Visul Elizei, să își deschidă o parfumerie dacă ia a cincea Ligă a Campionilor Eliza Samara este la o partida distanța de a scrie o pagina de istorie in sportul romanesc. Ea si colegele sale de la formația KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg vor juca vineri returul finalei Ligii Campionilor, dupa 3-2 in tur. Eliza Samara se afla in fața unei performanțe unice: poate deveni prima sportiva din Romania de cinci ori caștigatoare a Ligii Campionilor! Jucatoarea de tenis de masa se va lupta pentru trofeu alaturi de coechipierele de la formația poloneza KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg, impreuna cu care a mai cucerit cupa in 2019, 2022 și 2023. Primul ei asemenea titlu a fost cucerit in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

