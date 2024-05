Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a afirmat, duminica, in cuvantul de invatatura rostit la Slujba Invierii de la Catedrala Patriarhala, ca Iisus Hristos cel Rastignit si Inviat este totdeauna prezent in Biserica Sa, in mod deosebit prin Sfanta Euharistie, fiind izvor de pace sfanta, de bucurie negraita si preaslavita, scrie AGERPRES.