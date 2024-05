Stiri pe aceeasi tema

- Un grup 9 cetateni romani si membri de familie ai acestora au fost evacuati din Fasia Gaza si au ajuns pe teritoriul Republicii Arabe Egipt, prin punctul de frontiera Rafah, informeaza miercuri, 1 mai, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).Grupul de romani si membri de familie ai acestora au fost preluati…

- Israelul a inceput luni dimineața retragerea trupelor din sudul Fașiei Gaza, transmite Sky News. O singura brigada, Brigada Nahal, a ramas in Khan Younis și este insarcinata cu securizarea coridorului Netzarim, care imparte Fașia Gaza, potrivit The Times of Israel. Știrea vine pe fondul negocierilor…

- Cel puțin șapte lucratori umanitari, majoritatea cetațeni straini, au fost uciși intr-un atac aerian care a avut loc luni in Fașia Gaza, a anunțat organizația caritabila World Central Kitchen (WCK), relateaza BBC și CNN. Atacul s-a produs in timpul unor livrari de alimente pentru civilii din enclava.Organizația…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dat unda verde unei noi runde de negocieri - la Doha si la Cairo - in vederea unui armistitiu in Razboiul din Fasia Gaza, anunta vineri biroul acestuia, dupa ce negocierile pareau sa se afle in impas. ”Benjamin Netanyahu a discutat cu directorul (serviciilor…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a vorbit despre conversația sa cu președintele american Joe Biden in ultima sa actualizare adresata cetațenilor israelieni. Cei doi au vorbit luni pentru prima data in mai bine de o luna, pe fondul unor diferente care s-au adancit din cauza razboiului din Gaza,…

- Gruparea militanta palestiniana Hamas a afirmat miercuri, intr-un comunicat citat de Reuters, ca va continua sa negocieze prin intermediul mediatorilor pana cand va ajunge la un acord de incetare a focului cu israelienii.

- Tehnocrati egipteni, americani, qatarezi si israelieni si responsabili ai Hamas au reluat duminica, la Doha, negocierile in vederea unui armistitiu in Fasia Gaza, a anuntat un post de televiziune apropiat serviciilor de informatii egiptene, transmite AFP, informeaza Agerpres. 'Aceste discutii intre…

- Organizația palestinaina islamista Hamas a propus un plan detaliat de incetare a focului in Fașia Gaza, ca raspuns la o propunere formulata saptamana trecuta de mediatorii din Qatar și Egipt și susținuta de SUA și Israel. Potrivit Reuters, ”contra-proiectul Hamas” prevede trei etape cu o durata de 45…