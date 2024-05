Stiri pe aceeasi tema

- Peste 150.000 de militari si aproximativ 2.500 de vehicule de lupta vor participa la paradele militare de Ziua Victoriei, care vor avea loc pe 9 mai in peste 20 de orase din Rusia pentru a marca 79 de ani de la victoria asupra Germaniei naziste, a declarat vineri ministrul apararii rus, Serghei Soigu,…

- „Daca o situație foarte riscanta in regiune va duce la un conflict armat la scara larga, SUA se vor concentra pe Asia, iar apoi Europa va fi lasata sa se descurce”, a declarat șeful Rheinmetall, Armin Papperger.In ultimele decenii, liderii europeni au considerat de la sine ințeles ca Statele Unite vor…

- Rusia continua se mențina o superioritate numerica „semnificativa” in razboiul din Ucraina, atat in materie de oameni cat și de echipamente militare sau muniții, se arata intr-un comunicat publicat duminica de serviciile militare de informații britanice. In plus, rușii pot in continuare sa „absoarba”…

- Rusia si-a consolidat fortele militare in nord-vestul si vestul tarii pentru a contracara ceea ce Moscova percepe drept o acumulare de forte in apropierea federatiei, transmite Reuters, citand o declaratie a ministrului apararii, Serghei Soigu.

- Statele Unite nu vor trimite militari in Ucraina, anunta marti Casa Alba, la o zi dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron nu a exclus ipoteza trimiterii unor trupe la sol din Occident in aceasta tara devastata de razboiul cu Rusia, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Presedintele Joe Biden a fost…

- Structurile militare ale Romaniei au un deficit de cateva zeci de mii de oameni. Aceasta realitate este, indirect, reflectata in declarațiile recente facute de șeful Statului Major General, Gheorghița Vlad, care a cerut pregatirea populației pentru aparare, in contextul razboiului purtat de Rusia in…