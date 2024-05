Trei mize pentru ultima etapă a SuperLigii! Vezi SuperOferta pentru meciurile care închid play-off-ul Una dintre cele mai interesante ediții din istoria SuperLigii e aproape de final, iar ultima etapa a play-off-ului propune trei teme interesante de discuție. Cine va obține locul al doilea? Cine va caștiga titlul de golgheter? Cine se va clasa pe poziția a patra? Sambata se joaca CFR - Farul și Univ. Craiova - Sepsi, ambele de la ora 21:00, iar cortina se trage odata cu derby-ul dintre Rapid și FCSB, programat duminica, tot de la ora 21:00. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrii Radu Petrescu si Catalin Popa vor conduce la centru partidele CFR Cluj – Farul si Universitatea Craiova – Sepsi, din ultima etapa a play-off-ului Superligii.Cele doua confruntari se vor disputa sambata, de la ora 21.00.

- Meciurile din etapa a saptea a a fazelor play-off si play-out ale Superligii de fotbal au loc de vineri pana luni.Rezultate:PLAY-OFFSambata 27 aprilieFC FCSB - FC Farul Constanta (Arena Nationala - Bucuresti, 20:30)Duminica 28 aprilieFC CFR 1907 Cluj - ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe

- FCSB - Sepsi 2-2, in etapa #6 din play-off-ul Superligii. Roș-albaștrii au ratat șansa sa ia titlul matematic in aceasta runda. Dupa remiza cu Sepsi, FCSB ajuns la 46 de puncte și nu mai poate lua titlul in etapa asta, indiferent de rezultatul meciului Craiova - CFR Cluj (joi, ora 21:45), pentru ca…

- Sebastian Coltescu si Andrei Moroita vor arbitra meciurile Farul – FC Rapid si Sepsi – FCSB, care se vor disputa miercuri seara, in etapa a sasea a play-off-ului Superligii, potrivit news.ro

- Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi OSK, simte ca U Cluj și Dinamo pot amenința pozițiile de play-off sezonul viitor. In ultimele doua sezoane, configurația play-off-ului Superligii a fost aceeași: Farul, FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Rapid și Sepsi OSK. Intrebat de la ce echipe se așteapta…

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 11:00. Prezent in studioul GSP Live este Nicolae Grigore, selecționerul Romaniei U16, alaturi de care vom trage concluziile etapei cu numarul 2 din play-off-ul Superligii: CFR s-a incurcat la Sfantu Gheorghe, cu Sepsi, 1-1, Universitatea…

- LPF a anuntat, duminica, programul etapei a 30-a, ultima a sezonului regulat al Superligii. Conform programului, cinci partide vor avea loc in data de 8 martie, de la ora 20.00. Programul este urmatorul:Vineri, 8 martieOra 20.00 CFR 1907 Cluj - FC Hermannstadt Ora 20.00 Dinamo…