- In comuna Dumești din județul Vaslui, candideaza pentru a obține funcția de consilier local un barbat care are împliniți 100 de ani. Conform hotnews.ro, Mihai Ardeleanu este nascut in anul 1923, iar in 20 august urmeaza sa implineasca 101 ani. Informația despre cei mai in varsta candidați a fost facuta…

- HOTARAT…Marius Arcaleanu este singurul politician care poate invinge PSD in municipiul Vaslui. Economist de profesie, acesta este candidatul pentru Primarie al Alianței Dreapta Unita (formata din Forța Dreptei, PMP și USR) și iși propune sa opreasca hegemonia PSD in municipiul reședința de județ, marcand…

- PASIUNEA DE A AJUTA… Un echipaj de pe o ambulanța SMURD a dovedit inca o data faptul ca vocația de salvatori este cea care definește oamenii unei instituții precum Inspectoratul pentru Situații de Urgența. Concret, echipajul in cauza transporta la Spitalul din Barlad un pacient, insa intamplarea a facut…

- LANSARE… Este cunoscuta zicala “cei din urma vor fi cei dintai”. Astazi, la sediul Biroului Electoral Județean Vaslui, membrii Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) condus de catre omul de afaceri Marius Iamandi și-au lansat candidații la Consiliul Județean Vaslui. Lista este deschisa de un alt om…

- REZULTATE… O eleva de clasa a IX-a a reușit sa obțina o Mențiune a Ministerului Educației Naționale (MEN) la Olimpiada Naționala de Biologie. Este vorba despre Raisa Elena Botez de la Liceul Teoretic “Mihail Kogalniceanu” Vaslui, unul dintre foștii șefi de promoție ai Școlii Gimnaziale “Elena Cuza”…

- INVESTITIE… Un nou proiect eolian va fi implementat in judetul Vaslui. Agentia pentru Protectia Mediului (APM) a anuntat ieri ca a emis luni acordul de mediu pentru proiectul „Parc eolian Hoceni – Dimitrie Cantemir„, beneficiara fiind compania Omnienergy Production SRL. „Mentionam ca dintre cele 11…

- ULTIMA ORA… Un nou incendiu ce s-ar fi putut dovedi devastator a izbucnit in cartierul Munteni din municipiul Vaslui. Au fost cuprinse de flacari o locuința și cateva anexe dar incendiu amenința sa cuprinda șI alte trei locuințe. Din fericire, pompierii au reușit sa intervina la timp șI sa evite dezastrul.…

- ELEVI ANTREPRENORI… Judetul Vaslui va fi reprezentat la etapa regionala a Competitiei Business Plan de o echipa formata din trei eleve la Liceul „Mihai Eminescu” Barlad. Este vorba despre elevele Maria Isabela Cristea, Alexandra Mariana Luca si Adriana Mihaela Ivanovici, pregatite de profesoara Olguta…