- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (64 WTA) a fost eliminata sambata din Grand Slam-ul de la Roland Garros, dupa ce a fost invinsa in turul trei de ucraineanca Elina Svitolina. Romanca pleaca acasa cu 158.000 euro și o posibila revenire in top 50. Svit

- Jucatoarea de tenis Irina Camelia Begu, locul 127 mondial, a fost eliminata, sambata, in turul trei al turneului de la Roland Garros.Begu a fost invinsa de sportiva franceza Varvara Graceva, locul 88 mondial, scor 7-5, 6-3.Meciul a durat o ora si 33 de minute.

- Irina Begu (33 de ani, 127 WTA) o intalnește sambata, de la ora 12:00, pe Varvara Gracheva (23 de ani, 88 WTA) pe arena „Suzanne Lenglen”, iar Ana Bogdan (31 de ani, 64 WTA) se dueleaza cu Elina Svitolina (29 de ani, 19 WTA) in al treilea meci pe Terenul 14. Prima saptamana a turneului de la Paris se…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-au calificat, joi seara, in runda a treia a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa o victorie spectaculoasa in fata rusoaicei Anastasia Pavliucenkova, cu 6-4, 6-4. Ana Bogdan (31 ani, 64 WTA) s-a impus in fata finalistei din 2021…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, eliminata de liderul mondial Iga Swiatek in turul secund la Roland Garros, dupa un meci spectaculos, a relativizat infrangerea de miercuri, referindu-se la „visul” sau de a juca impotriva polonezei, informeaza AFP. Osaka, care a revenit la inceputul lui 2024…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de rusoaica Ana Blinkova cu 6 3, 3 6, 7 6 10 5 , marti, in prima runda a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului.Cirstea 34 ani, 30 WTA , cap de serie numarul 28, s a inclinat dupa doua ore si jumatate, pierzand ultimele…