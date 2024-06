Stiri pe aceeasi tema

- Mars Reconnaissance Orbiter, o stație interplanetara automatizata a NASA, a observat pe suprafața Planetei Roșii modulul de aterizare InSight, a carui misiune s-a incheiat in decembrie 2022. Mars Reconnaissance este dotat cu o camera puternica care ii permite aparatului sa observe terenul de pe Marte…

- Intr-o clinica de infertilitate din Franța, analizele au evidențiat prezența unui erbicid controversat in peste 55% dintre probele de sperma. Este vorba de glifosat, un erbicid comun. Cercetatorii francezi au descoperit ca nivelurile de glifosat din sperma erau de patru ori mai mari comparativ cu cele…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a afirmat ca nu are „emotii” ca nu vor fi finalizate toate lucrarile cuprinse in PNRR pe zona rutiera, dar a adaugat ca are semne de intrebare pe zona de cale ferata, pe anumite loturi.

- Florin Piersic a avut o prima reacție publica, luni, 13 mai 2024, privind evoluția starii lui de sanatate. Puțini au observat, insa in contextul adresarii mulțumirilor catre medici, marele actor a omis, probabil intenționat, sa precizeze un detaliu. Mulți iși pun semne de intrebare acum. Ce se știe…

- FOTO: Un fragment de geam din anticul Apulum, descoperit in cel mai mare șantier arheologic din Alba Iulia. Cum se producea sticla Probabil cel mai mare șantier arheologic din Alba Iulia, sapaturile realizate sub tipografia ”Altip”, au scos la suprafața vestigii arheologice suprinzatoare. Situl arheologic…

- Cercetatorii de la Northwestern University din SUA au anunțat ca au descoperit „un tezaur acvatic” ascuns adinc sub suprafața Pamintului. Descoperirea a fost posibila datorita unui tip de roca albastra care exista in mantaua planetei noastre și are abilitatea unica de a capta apa in structura sa. {{739030}}Anunțul…

- Telescopul spatial Gaia, conceput de cercetatorii europeni pentru a cartografia Calea Lactee, a descoperit o gaura neagra cu o masa record - de 33 de ori mai mare decat cea a Soarelui. Aceasta reprezinta ceva nemaivazut pana acum in galaxia noastra, potrivit unui studiu publicat marti, informeaza Agerpres,…

- Datele unui nou studiu au dezvaluit care este cel mai bun și cel mai rau moment din zi, pentru starea oamenilor.Cercetatorii au descoperit astfel, ca ora 5 dimineața este evidențiata ca fiind momentul in care majoritatea oamenilor par sa aiba cea mai proasta dispoziție. Practic, ora 5 dimineața este…