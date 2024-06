Stiri pe aceeasi tema

- Pugilistul roman Paul Andrei Aradoaie s-a calificat in optimile de finala ale cat. 80 kg, luni, dupa ce l-a invins la puncte, cu 3-2, pe tadjicul Sekruz Salimov, la turneul preolimpic de box de la Bangkok (Thailanda), potrivit Agerpres.

- La Bangkok, in Thailanda, in perioada 24 mai-2 iunie, se desfașoara ultimul turneu preolimpic la box, competiție la care participa și 6 pugiliști romani, respectiv Robert Jitaru (cat. 63,5 kg), Paul Andrei Aradoaie (cat. 80 kg), Mihaela Badescu (cat. 50 kg), Claudia Nechita (cat. 57 kg), Loredana Marin…

- Consiliul FIFA a aprobat in unanimitate calendarul meciurilor internaționale de fotbal feminin pentru perioada 2026-2029, in cadrul unei intalniri care a avut loc in Bangkok, Thailanda, și la care a participat și președintele FRF, Razvan Burleanu.In urma unei analize și a unui proces de consultare extinse…

- Nutwalai Phupongta (49 de ani) a a lucrat 17 ani pentru Catherine D., o antreprenoare franceza, și, dupa moartea acesteia, a moștenit o avere cifrata la mai bine de 2,5 milioane de euro, relateaza site-ul postului thailandez Channel 7.Catherine, 58 de ani, deținea cinci vile de lux pe populara insula…

- Echipele Florida Panthers si Carolina Hurricanes au castigat meciurile disputate joi seara in Liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata (NHL) si mai au nevoie de o singura victorie pentru a-si asigura calificarea in turul secund play-off-ul Cupei Stanley.

- Pugilista suceveana Lacramioara Perijoc și-a asigurat o medalie la Campionatele Europene de box de la Belgrad, dupa ce s-a calificat in semifinale. Sportiva din Suceava a fost descoperita și promovata de regretatul antrenor Doru Iftime. Alaturi de ea si Claudia Nechita si-au asigurat medalii la Campionatele…

- Claudia Nechita (cat. 57 kg), Loredana Marin (cat. 60 kg) si Robert Jitaru (cat. 63,5 kg) au coborat invinsi, joi, din ringul turneului preolimpic de box de la Busto Arsizio (Italia), care acorda bilete la JO 2024 de la Paris, informeaza Agerpres . Nechita s-a oprit in saisprezecimi. A fost invinsa…

- A venit pe lume cel mai norocos bebeluș.Un pilot cu viteza de reacție a ajutat la nașterea unui bebeluș in timpul zborului. Pilotul Jakarin Sararnrakskul a asistat la nașterea copilului pe un zbor VietJet de la Taipei la Bangkok. Jakarin Sararnrakskul pilota un avion VietJet de la Taipei, Taiwan,…