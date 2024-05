Noaptea Muzeelor închise. Angajații protestează E noaptea Muzeelor inchise. Federația Naționala a Sindicatelor din Cultura și Mass-Media „CulturMedia” – CNS Cartel ALFA a anunțat ca va organiza astazi un protest ca urmare a tratamentului discriminatoriu la care sunt supuși angajații din domeniul cultural. Ziua nu este intamplator aleasa. Astazi e sarbatorita Noaptea Europeana a Muzeelor, care se desfașoara sub deviza „Muzeele, Sustenabilitatea și Starea de bine”. Anul acesta se implinesc 20 de ani de cand a inceput organizare „Nopții Muzeelor” in Romania. Sindicaliștii din Cultura iși motiveaza gestul prin tratamentul umilitor și discriminatoriu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

