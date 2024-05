Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se schimba in Romania, dupa noaptea de Inviere. Ce temperaturi vor fi in zilele de Paște și Saptamana Luminata. Prognoza meteorologilor arata clar. Cum va fi vremea de Paște și in Saptamana Luminata Daca sambata vor exista innorari in multe zone din țara, in prima zi de Paște, romanii vor vedea…

- In urmatorul interval de prognoza, in regiunea Moldovei, sambata, duminica și luni (4,5,6 mai 2024) vremea se va menține calda. Cerul va fi variabil sambata și duminica (4 și 5 mai 2024), cand doar la munte vor fi averse slabe de ploaie. Luni (6 mai 2024) vremea va fi in general instabila și local in…

- Mii de credinciosi sunt asteptati sa participe la slujba de Inviere, la Catedrala Arhiepiscopala, in noaptea de sambata, 4 mai. Anuntul a fost facut de arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie:"Nu vreau sa fiu prooroc, dar stiu ca vor veni multi Mii de oameni, ca de obicei, fiind cea mai mare Sarbatoare.…

- Anunț de ultima ora despre prognoza meteo din urmatoarele zile. Specialiștii au emis noile vești despre cum va fi vremea inainte și de Paște, dupa ce au anunțat ca vin ploile. Ce temperaturi ne așteapta și cum va fi atmosfera de Inviere. Temperaturi ridicate de Paște In prima parte a saptamanii, vremea…

- Aprilie a fost o luna a extremelor. Am fost la un pas de canicula, apoi meteorologii au emis mai multe atenționari de frig, ploi, vijelii și ninsori. Nu au lipsit nici episoadele cu praf saharian. Ultimele zile din aprilie vor fi, insa, liniștite. Invitata la Digi24, directorul ANM, Elena Mateescu,…

- SARBATOARE… O zi minunata, de primavara desavarșita, cu aproape 25 de grade Celsius – așa arata duminica in care credincioșii catolici sarbatoresc prima zi a Sfintelor Paști. La Huși, mii de localnici de religie catolica sunt in sarbatoare și, in mod tradițional, impart cu generozitate momentele lor…

- Dragi confrați Preoți și Calugari, Onorate Calugarițe, Iubiți Credincioși aflați in sarbatoare! Cristos, speranța mea, a inviat! - anunța secvența Paștelui, care este deosebit de actuala pentru noi in Dieceza de Satu Mare, intrucat, cu Anul Speranței, ne pregatim pentru marele jubileu al Bisericii din…

- Sute de credincioși din județul Satu Mare au participat la Sfanta Liturghie Arhiereasca, oficiata de Preasfințitul parinte episcop Timotei Satmareanul la Manastirea Izvorul Tamaduirii din Mariuș. The post BISERICA ARHIPLINA Sfanta Liturghie Arhiereasca in prezența a sute de credincioși la Manastirea…