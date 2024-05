Stiri pe aceeasi tema

- Plecat din pole position, Max Verstappen nu a avut nicio emoție și a caștigat cursa sprint contand pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Miami. Podiumul a fost completat de Charles Leclerc (Ferrari) și Sergio Perez (RedBull).

- Antena este casa Formula 1™ in Romania. Cel mai spectaculos sezon din istoria legendara a acestui sport va avea 24 de curse si va fi transmis integral de canalele Antena si in platforma AntenaPLAY.

- Pachetul de subventii, care nu este inca finalizat, va finanta unitati de fabricare a cipurilor din New York si Idaho, prin intermediul legii cipuri si stiinta, a declarat senatorul din New York, intr-un comunicat. ”Aceasta investitie federala monumentala si istorica va impulsiona si va propulsa Micron…

- Olandezul Max Verstappen, pilotul Red Bull, va pleca din pole-position in Marele Premiu al Japoniei (Suzuka). Va fi urmat de colegul sau, mexicanul Sergio Perez. Marele Premiu al Japoniei, de la Suzuka, are loc duminica, 8 aprilie. Va incepe la ora 08:00, ora Romaniei, și va fi in direct pe Antena 3…

- ”Am vazut un interes foarte mare pentru persoanele juridice, la fel cum am vazut un interes formidabil din partea autoritatilor publice locale. Ele au reusit sa epuizeze bugetul in doar 16 minute, daca imi amintesc eu bine, ceea ce ne bucura pe de o parte, pe de alta parte, ne face in viitor sa regandim…

- Statele Unite ale Americii dețin cea mai mare rezerva de aur din lume, aproape cat rezervele de aur ale urmatoarelor 3 țari din topul statelor cu cele mai mari rezerve: Germania, Italia și Franța. Topul e completat de Rusia, China și Elveția. Calculata pe cap de locuitor, rezervele de aur arata un cu…

- Naționala de polo masculin a Romaniei a invins China, scor 9-7, și va infrunta Statele Unite ale Americii in meciul pentru locul 9 la Campionatul Mondial. Reprezentativa pregatita de Bogdan Rath a mers la Doha cu gandul unei calificari la Jocurile Olimpice. A ratat la mustața obiectivul principal, dar…

- Transportatorul aerian national Tarom anunta ca reconecteaza zilnic Romania cu SUA si ca opereaza in parteneriat cu Air Europa si ITA Airways zboruri zilnice, dus-intors, intre aeroportul „Henri Coanda” din Bucuresti si Statele Unite ale Americii, respectiv New York (JFK) si Miami, cu escale in Madrid…