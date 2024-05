Stiri pe aceeasi tema

- Spectacol pe cerul țarii noastre! Aurora Boreala a fost vizibila din Romania, vineri seara. Unde a putut fi vazut fenomenul uluitor, imaginile sunt fabuloase. Aurora Boreala a fost vizibila din Romania Un spectacol uluitor a putut fi admirat, vineri noapte, pe cerul țarii noastre. In mediul online,…

- Spectacolul incredibil al luminilor nordice, cunoscut sub numele de Aurora Boreala, a putut fi admirat si pe cerul Romaniei. In mai multe zone din țara, inclusiv in Cluj, cerul a oferit mai multe momente incredibile.

- Ziua a doua a Campionatelor Europene de Mountain Bike (MTB) din Romania s-a desfașurat in condiții extreme! A plouat torențial toata ziua, iar imaginile fotografilor redau perfect ce s-a intamplat pe traseul de concurs Cea de-a doua zi de concurs a fost trasa la indigo dupa ziua de debut. A fost frig,…

- Adrian Popa are mare grija sa o rasfețe pe soția lui, Madalina, dupa naștere. Iata cum arata viața celor doi indragostiți, dupa ce au devenit parinți de fetița. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze de senzație!…

- Inca un nor de praf saharian a ajuns in Romania. Fenomenul este mai persistent in zonele in care a plouat. De la primele ore ale dimineții, un strat de nisip fin s-a depus pe mașini și pe strazi. Meteorologii spun ca masa de aer incarcata cu particule va persista in prima parte a zilei de astazi și…

- Eclipsa totala de soare din 8 aprilie 2024 va fi monitorizata de NASA cu avioane WB-57 echipate cu instrumente științifice și trei rachete lansate de la unitatea Wallops din Virginia. Fenomenul va fi vizibil in SUA și Mexic, iar NASA va fi in prim-plan cu lansarea de rachete-sonda pentru a studia schimbarile…

- Maine: Eclipsa de Luna plina, vizibila și din Romania. Fenomen astronomic pe 25 martie O eclipsa de Luna va avea loc la data de 25 martie și va putea fi observata și din Romania. Fenomenul astronomic va incepe la ora 02:53 și va atinge punctul maxim la ora 05:12. In plus fața de aspectul sau interesant,…

- Fenomenul consumului de droguri a "explodat" in Romania, potrivit unei statistici din 2022 sunt cel putin un milion de persoane care au consumat "cel putin o data in viata" droguri, iar in noul raport oficial cifra va sari undeva de un milion si jumatate, a afirmat joi Catalin Tone, expert antidrog,…