Spectacol magnific pe cerul României – Aurora boreală Aurora boreala a fost vizibila noaptea trecuta in Romania, ca urmare a unei furtunii geomagnatice puternice, și multe imagini impresionante cu fenomenul rar au aparut pe rețelele de socializare. Locuitorii din mai multe județe ale Romaniei au facut fotografii in care apare fenomenul și cum a fost el prezent in diferite zone. Aurora boreala a fost vizibila noaptea trecuta in zone din emisfera nordica unde in mod obisnuit nu putea fi observata. Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica (Noaa) a emis vineri, pentru prima oara dupa aproximativ 20 de ani, o avertizare de furtuna geomagnetica… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

