Stiri pe aceeasi tema

- Centrele de Relații cu Utilizatorii ale Distribuție Energie Electrica Romania – DEER nu vor avea program de lucru cu publicul in datele de 03 și 06 mai 2024, zile nelucratoare la nivel național, dar și in 07 mai, zi libera pentru angajații companiei. Activitatea va fi reluata in data de 08 mai 2024,…

- ”Patru localitati ale comunei Mediesu Aurit: Babasesti, Potau, Iojib si Romanesti au fost racordate la reteaua de distributie a gazelor naturale in urma investitiilor facute de compania Delgaz Grid, in parteneriat cu autoritatile locale. Cele patru retele de distributie insumeaza peste 28 de kilometri…

- Dosarele se pot depune pana la 3 aprilie. „Este esential sa iti iubesti, sa iti ingrijesti si sa iti dresezi partenerul patruped!”, se arata in mesajul institutiei. Posturile scoase la concurs se regasesc in toata tara. Opt dintre posturi sunt la Politia canina din cadrul Directiei Generale a Politiei…

- Dosarele se pot depune pana la 3 aprilie. „Este esential sa iti iubesti, sa iti ingrijesti si sa iti dresezi partenerul patruped!”, se arata in mesajul institutiei. Posturile scoase la concurs se regasesc in toata tara. Opt dintre posturi sunt la Politia canina din cadrul Directiei Generale a Politiei…

- 7.120 de mame minore erau inregistate in anul 2022 la nivel național, cele mai numeroase fiind in județele Mureș, Bihor și Brașov, releva documente al Ministerului Familiei, citate de News.ro.Potrivit Institutului National de Statistic, numarul mamelor minore a fost in 2022 cu 4,40 % mai mic fața de…

- Pe lista se afla și cel din Ploiești Guvernul a aprobat un memorandum referitor la relocarea unor unitati de detentie in afara zonelor urbane, a informat Ministerul Justitiei, mentionand ca ar fi necesara o alta amplasare a penitenciarelor Oradea, Satu Mare, Targu Mures, Iasi, Ploiesti, Timisoara si…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei și Liga 1 de fotbal au, de mai bine de un an, o cate o „clona” rurala, adica provenita din randul primarilor de comune. La inceputul lunii octombrie 2022, a luat ființa, atenție, Liga Primarilor Fotbaliști din cadrul Asociației Comunelor din Romania, denumita in…

- Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de vineri, printre altele, un proiect pentru aprobarea atestarii unor localitati sau parti din localitati ca statiuni turistice de interes national si local. Potrivit agendei Guvernului, Executivul ar putea aproba atestarea ca statiune turistica de interes national…