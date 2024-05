La vară se scumpesc apa și canalul în Craiova Masterplanul pe apă şi canal, în ritm de melc Ca in fiecare an, de la 1 iulie se scumpesc apa si canalul in Craiova. Craiovenii vor scoate mai multi bani din buzunar pentru aceste servicii. Scumpirea se va regasi in factura pe care cetatenii o vor plati in luna august. La acest moment, prețul pentru apa potabila produsa, transportata și distribuita pe intreaga arie de operare a CAO este de 6,27 lei/mc fara TVA. Tariful pentru canalizare este de 4,63de lei/mc fara TVA. De precizat ca la prețul pentru apa potabila se aplica T.V.A. in cota de 9%. La tariful pentru canalizare – epurare se aplica T.V.A. in cota de 9%.In total un craiovean platește… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

