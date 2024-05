Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai costisitor aspect in creșterea unui copil in Romania este educația. Practic, educația gratuita este departe de a fi gratuita, fiind de fapt o adevarata provocare financiara pentru mulți romani sa-și țina copiii in școli.

- CARAȘ-SEVERIN – Șeful social-democraților carașeni crede ca problema scaderii ingrijoratoare a natalitații nu trebuie ascunsa, ci trebuie discutata, fiind necesara chiar o strategie județeana in acest sens! „Avem nevoie de o strategie județeana de incurajare a natalitații și de combatere a declinului…

- ”Eu am preluat o inflatie de, cred, 10,3 la suta. Am ajuns acum la o inflatie de 5,8-5,9. Este evident ca suntem intr-un trend descendent. Sunt ferm convins ca spre sfarsitul anului, categoric, va fi o inflatie sub cinci la suta. De fapt, si BNR a prognozat acest lucru. Ce e cel mai imbucurator este…

- Procesul de globalizare prin care intreaga societate a trecut și continua sa treaca a schimbat modul in care arata societatea. Evident, schimbarea este in bine motiv pentru care procesul de globalizare continua. In mediul de afaceri procesul de globalizare a condus la creșterea competitivitații. De…

- Educatia financiara reprezinta o prioritate pentru Romania, pentru sectorul public si privat, fiind o preocupare a autoritatilor nationale si a partenerilor din sistemul financiar, mai arata comunicatul de presa al Guvernului. Scopul Strategiei este de a stabili obiectivele specifice si a directiile…

- Valoarea lunara a tichetelor de creșa a fost majorata prin indexare, potrivit unui ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale. Pentru semestrul I al anului 2024, incepand cu luna aprilie 2024, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de…

- Pentru semestrul I al anului 2024, incepand cu luna aprilie 2024, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa, este de 640 lei, arata un document al Ministerului Muncii. Creșterea este de 20 de lei/luna, fața de actuala valoare de 620 de lei.Același ordin mai prevede ca valoarea…

