Șofer mort de beat, cu mașina în șanț. Trei persoane au fost rănite Un al treilea accident de circulație cu șofer beat, astazi, in Timiș. De aceasta data, accidentul a avut loc pe un drum comunal din apropierea localitații Giroc. „Un barbat, in varsta de 45 de ani, a condus un autoturism pe DC 318 dinspre Raul Timiș inspre localitatea Giroc, iar la un moment dat a pierdut […] Articolul Șofer mort de beat, cu mașina in șanț. Trei persoane au fost ranite a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

