- Reprezentantii fostului partid SOR, scos in afara legii, au voie sa participe la alegeri. Curtea Constituționala (CCM) a declarat ieri neconstituționala interdicția de a candida la alegeri, a unor membri ai ex-partidului Șor. Decizia este definitiva. La originea cauzei se afla o sesizare depusa la Curtea…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a respins sesizarea deputatilor comunisti si socialisti care contestau organizarea in aceeasi zi a alegerilor prezidentiale si a referendumului privind aderarea la Uniunea Europeana, informeaza Rador Radio Romania. Judecatorii constitutionali de la Chisinau…

- „In esența, Curtea a statuat ca legea criticata realizeaza o redimensionare a intervalului de timp in care urmeaza a se fixa data alegerilor, ceea ce nu pune in discuție un element fundamental al dreptului electoral”, se arata intr-un comunicat al Curții Constituționale remis astazi.Plenul Camerei Deputaților…

- Partidul REPER a anunțat marți ca excepția de neconstituționalitate ridicata in cadrul unei contestații depuse la Inalta Curte de Casație și Justiție privitor la decizia Biroului Electoral Central de a elimina reprezentantul REPER din BEC a fost reținuta de ICCJ, care a dispus transmiterea spre soluționare…

- Liderul AUR, George Simion, afirma ca premierul Marcel Ciolacu a ”mintit cu nerusinare”, cand a „reciclat” subiectul documentelor primite de la Ucraina si Moldova in ceea ce priveste interdictia sa de a intra in aceste doua state, sustinand ca presedintele PSD „face tot posibilul pentru a scoate AUR…

- Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor din Republica Moldova, de opoziție, va contesta la Curtea Constituționala proiectul de lege privind votul prin corespondența la viitoarele alegeri prezidențiale, promovat de Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, a anuntat reprezentantul…

- Conferința de presa susținuta de directorul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Musteața, privind evaluarea implicarii Federației Ruse in procesele electorale din Republica Moldova, in 2024-2025, relateaza stiripesurse.md Ilan Șor are sarcina de a compromite alegerile…

- Mai mulți parlamentari care au participat la alegerile locale și au luat mandate de consilieri municipali, au renunțat la ele. Este vorba despre cel puțin trei membri ai Partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS) și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM). Mai mulți parlamentari care au participat…