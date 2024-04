Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) a stabilit, in temeiul Legii nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea bancilor și in conformitate cu metodologia in vigoare, bancile care sunt societați de importanța sistemica din Republica Moldova, conform situației din 31.12.2023, relateaza…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a dus miercuri intr-o vizita neanuntata oficial la Comrat, in conditiile in care guvernatoarea prorusa a regiunii autonome gagauze, Evghenia Gutul, se afla la Moscova si a amenintat recent ca va declara separarea Gagauzei de Chisinau, daca Republica Moldova…

- Bascana prorusa din Gagauzia joaca tare! Evghenia Gutul a avertizat Chisinaul ca regiunea isi va declara independenta daca Republica Moldova va alege sa se uneasca cu Romania. Femeia nici nu vrea sa auda de unirea cu Romania. Evghenia Gutul, „trezita” de Marcel Ciolacu Ea a reactionat la un mesaj al…

- Bascana prorusa a regiunii autonome Gagauzia din Republica Moldova, Evghenia Gutul, a avertizat vineri Chisinaul ca regiunea isi va declara independenta daca Republica Moldova va alege sa se uneasca cu Romania, relateaza Agerpres.„Daca actualele autoritati moldovenesti opteaza pentru unificare (cu Romania),…

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat ca politicienii moldoveni ar putea fi trași la raspundere pentru vizitele in Rusia, in contextul intalnirii pe care a avut-o bașcana Gagauziei, Evghenia Gutul, cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova. Recean susține ca instituțiile statului…

- Evghenia Gutul, bascanul regiunii autonome moldovene Gagauzia, singurul oficial din Republica Moldova care s-a intalnit cu Vladimir Putin de la invazia rusa din Ucraina, a anuntat miercuri ca a cerut Moscovei ca Gazprom sa livreze gaz direct in Gagauzia, la un pret special. In plus, ea a facut apel…

- Bașcanul Gagauziei Evghenia Guțul – susținuta de oligarhul fugar Ilan Șor – s-a intalnit cu președintele rus Vladimir Putin pe 6 martie, in marja Festivalului Mondial de Tineret din Soci, relateaza newsmaker.md . Ea i s-a plans lui Putin de autoritațile de la Chișinau, pe care le-a acuzat ca „se razbuna”…

- In octombrie anul trecut, la Chisinau a fost promulgata o lege de modificare a Codului fiscal, care prevede ca Gagauzia trebuie sa ramburseze impozitele catre intreprinzatori, inclusiv taxa pe valoarea adaugata (TVA), din bugetul local, in loc de bugetul national, asa cum se proceda pana atunci. In…