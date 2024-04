Ce l-ar întreba Florin Piersic pe Dumnezeu, dacă ar fi între patru ochi: Marele actor a făcut dezvăluiri emoționante Ce l-ar intreba Florin Piersic pe Dumnezeu, daca ar fi intre patru ochi: Marele actor a facut dezvaluiri emoționante Florin Piersic și-a deschis sufletul și a povestit una dintre intamplarile din viața lui care l-au marcat cel mai mult. In urma cu mulți ani, actorul și-a pierdut sora de 15 ani pentru totdeauna. Lucica avea doar 15 ani atunci cand a murit inecata, in timp ce incerca sa salveze o colega de la inec in Prut. Momentul pierderii propriei surori a fost devastator pentru Florin Piersic, care iși amintește și acum cat de greu a fost acea perioada pentru el. Florin Piersic… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

