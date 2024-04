Stiri pe aceeasi tema

- Rușii ataca pe tot frontul - In ultimele 24 de ore, artileria rusa a lovit peste 110 localitați din regiunile Cernigau, Sumi, Harkov, Lugansk, Donețk, Zaporojie, Dnipropetrovsk, Herson și Nikolaiev, scrie news.ro.Pierderile Rusiei - Peste 50.

- Harkov risca sa devina „al doilea Alep”, daca politicienii americani nu voteaza un nou ajutor militar pentru ca Ucraina sa obțina apararea antiaeriana necesara in fața atacurilor rușilor, a avertizat primarul orașului.

- Trupele ruse au atacat in șase sectoare ale frontului in ultimele 24 de ore, fiind mai active in Novopavlivka și Bahmut și folosind aviația pentru a sprijini atacurile in trei zone de operațiuni, a anunțat marți dimineața Statul Major ucrainean. 56 de lupte s-au dat in intervalul menționat. Rușii au…

- Razboi in Ucraina, ziua 742. Un atac cu rachete rusești asupra unui sat din regiunea ucraineana Harkov a ucis un barbat și a ranit alte șapte persoane, intre care patru adolescenți, au declarat oficialii locali.

- Dupa doi ani de incercari, rușii au reușit sa distruga unul dintre sistemele HIMARS ale ucrainenilor. Pe rețelele sociale au aparut primele imagini credibile care par sa arate ca armata rusa a distrus primul lansator multiplu de rachete HIMARS primit de Ucraina din partea Statelor Unite, scrie Forbes.

- O drona terestra pe șenile, dezvoltata de voluntari din regiunea Belgorod, ii ajuta pe soldații Corpului 1 de Armata in demersurile de deminare in teritoriile controlate, potrivit Ministerului rus al Apararii

- Biroul Procurorului General al Ucrainei informeaza ca, de la inceputul invaziei ruse la scara larga, au fost documentate 16.140 de infractiuni impotriva securitații naționale si au fost inregistrate 124.403 crime de razboi comise de ocupantii rusi, relateaza Armia Inform citat de Rador Radio Romania.In…

- Ucraina va continua sa distruga forțele ruse, afirma Ben Hodges, fost general si comandant al Armatei SUA in Europa. „De ce oamenii nu vorbesc despre contraofensiva eșuata a Rusiei? Rușii pierd o mie de oameni pe zi și cred ca Ucraina va continua sa distruga forțele ruse. Nu cred ca rușii au capacitatea…