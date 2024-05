Stiri pe aceeasi tema

- Un nou atac al Rusiei asupra Harkovului. Trei persoane au murit si 16 au fost ranite in lovituri rusesti in orasul Harkov (nord-est), al doilea ca marime din Ucraina, a anuntat vineri guvernatorul regiunii, Oleg Sinegubov.

- Atacurile Rusiei asupra Ucrainei din ultimele doua zile au omorat cel puțin 12 civili și au ranit cel puțin 55 de persoane, potrivit autoritaților locale. Marea majoritate a civililor omorați se aflau in regiunea Harkov, unde 12 peroane au murit iar alte 40 au fost ranite, conform guvernatorului Oleh…

- Razboi in Ucraina, ziua 816. Cel putin 11 persoane au fost ucise, duminica, in urma unor bombardamente in regiunea Harkov, din nord-estul Ucrainei, tinta unei noi ofensive rusesti incepand din 10 mai, au anuntat autoritatile locale

- Un atac rus cu rachete a provocat luni moartea a cel putin patru persoane si ranirea altor 28, in orasul portuar Odesa, in sud-vestul Ucrainei, a anuntat guvernul regional, revizuind in crestere un prim bilant, informeaza AFP, preluata de Agerpres."Trei femei si un barbat au fost ucisi. Potrivit unui…

- Rachetele rusesti au avariat, miercuri dimineata, mai multe cladiri și au ranit sase persoane in orașul Harkov, a declarat guvernatorul Oleh Sinehubov pe Telegram. Atacul a avariat trei cladiri rezidentiale, doua de birouri, trei cladiri nerezidentiale si o conducta de gaz din cartierul central al orasului,…

- Razboi in Ucraina, ziua 773. In noaptea de 5 spre 6 aprilie, forțele ruse au atacat orașul Harkov, nord-estul Ucrainei, al doilea oraș ca marime din țara, transmit publicațiile Ukrainska Pravda și Obozrevatel. Primul bilanț al victimelor: șase morți și 10

- Cinci persoane au murit in cursul noptii de miercuri spre joi in urma noilor atacuri aeriene ruse asupra orasului Harkov, al doilea ca marime din Ucraina, au anuntat autoritatile, noteaza AFP.

- Razboi in Ucraina, ziua 766. Fortele aeriene ucrainene au doborat doua rachete rusesti deasupra orasului Odesa, in sudul Ucrainei, au declarat oficialii ucraineni, insa resturi care au cazut au lovit infrastructura civila, ranind cinci persoane.