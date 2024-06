Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au utilizat pentru prima oara o bomba glisanta de trei tone (FAB-3000) impotriva unui punct de concentrare a trupelor ucrainene in regiunea Harkov (nord-est). Bomba - care are o raza de distrugere efectiva de 230 de metri si a carei unda de soc se extinde pana la 1.200 de metri - a cazut…

- Trei persoane au murit si 16 au fost ranite in lovituri rusesti in orasul Harkov (nord-est), al doilea ca marime din Ucraina, a anuntat vineri guvernatorul regiunii, Oleg Sinegubov, relateaza AFP, citat de AGERPRES.

- Un atac al Rusiei asupra unui magazin de bricolaj aglomerat din orașul ucrainean Harkov a ucis sambata cel puțin doua persoane. Mai multe persoane sunt ranite. Un incendiu uriaș a izbucnit dupa atac, iar echipele de pompieri se lupta sa il stapaneasca, au declarat oficialii regionali. Oleh Syniehubov,…

- Ministerul rus al Apararii, care a anuntat miercuri cucerirea unui sat vecin, Klischiivka.Trupele ruse au bombardat noaptea trecuta infrastructura feroviara din regiunea Harkov. Mai multe linii, cladiri, vagoane, locomotive și un tren electric au fost avariate, a anunțat compania feroviara de stat Ukrzalizniția.…

- Rusia a lovit duminica o stațiune aglomerata de la marginea celui de-al doilea oraș ca marime din Ucraina, harkov, și a atacat, de asemenea, satele din regiunea inconjuratoare, omorand cel puțin 11 persoane și ranind multe altele, scrie Reuters, potrivit Mediafax.

- Cel puțin cinci drone rusești au lovit joi noaptea orașul Harkov, in nord-estul Ucrainei, iar orașul ramane in pericol, a declarat guvernatorul regional Oleg Sinehubov pe Telegram, conform Reuters. Primarul din Harkov, Igor Terejov, a declarat ca a fost lovit cartierul Osnovianski si a fost declansat…

- Rușii ataca pe tot frontul - In ultimele 24 de ore, artileria rusa a lovit peste 110 localitați din regiunile Cernigau, Sumi, Harkov, Lugansk, Donețk, Zaporojie, Dnipropetrovsk, Herson și Nikolaiev, scrie news.ro.Pierderile Rusiei - Peste 50.

- Trupele ruse au atacat in șase sectoare ale frontului in ultimele 24 de ore, fiind mai active in Novopavlivka și Bahmut și folosind aviația pentru a sprijini atacurile in trei zone de operațiuni, a anunțat marți dimineața Statul Major ucrainean. 56 de lupte s-au dat in intervalul menționat. Rușii au…