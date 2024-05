Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 813. Forțele ucrainene au stabilizat situația din regiunea Harkov, pe fondul incercarilor trupelor ruse de a sparge apararea ucraineana, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

- 8.000 de civili au fost evacuați din regiunea Harkov, de teama rusilor care au deschis aici un nou front. In orasul Vovceansk au loc lupte de strada, iar rusii anunta ca au mai cucerit doua sate. Trei civili au fost uciși in regiunea Harkov in ultimele 24 de ore și o drona a ranit doi polițiști.

- Razboi in Ucraina, ziua 812. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut partenerilor occidentali sa accelereze livrarile de arme promise, in condițiile in care Kievul incearca sa respinga o noua ofensiva ruseasca in nord-estul țarii.

- Rușii ar putea folosi ofensiva de la Vovciansk pentru a ajunge in spatele trupelor ucrainene care se apara impotriva atacurilor rusești pe direcția Kupiansk, susține Institutul american pentru studierea razboiului (ISW).

- Volodimir Zelenski s-a referit la situatia din Harkov, spunand ca trupele ucrainene, care primesc intariri, desfasoara acolo de doua zile contraatacuri, aparand teritoriul ucrainean. El a mai spus ca soldatii Kievului au distrus echipament rusesc si „au neutralizat ocupantii”. „Intreruperea planurilor…

- Razboi in Ucraina, ziua 809. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, in discursul sau video zilnic, ca luptele au avut loc sambata in șapte sate de granița din regiunea Harkovului și a numit situația din regiunea Donețk „deosebit de tensiona

- Fortele ruse au inceput o operatiune ofensiva de-a lungul granitei ruso-ucrainene din nordul regiunii Harkov in dimineata zilei de 10 mai si au obtinut castiguri tactice semnificative, anunta www.monitorulapararii, care citeaza ISW.