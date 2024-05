Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 812. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut partenerilor occidentali sa accelereze livrarile de arme promise, in condițiile in care Kievul incearca sa respinga o noua ofensiva ruseasca in nord-estul țarii.

- Razboi in Ucraina, ziua 812. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut partenerilor occidentali sa accelereze livrarile de arme promise, in condițiile in care Kievul incearca sa respinga o noua ofensiva ruseasca in nord-estul țarii.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat duminica un nou apel catre comunitatea internationala sa se grabeasca si sa livreze mai multe sisteme de aparare aeriana, sa inceapa discutiile oficiale pentru ca tara sa sa intre in Uniunea Europeana si sa invite Ucraina sa adere la NATO, relateaza…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca rușii au reușit sa distruga centrala termica Trypilska deoarece Ucraina a ramas complet fara rachete interceptoare pentru a o proteja, pe fondul lipsei de ajutor din partea aliaților, scrie Kyiv Post. „De ce? Pentru ca nu mai existau rachete. Am…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, in declaratii difuzate sambata, ca Ucraina ar putea ramane fara rachete de aparare antiaeriana daca Rusia isi continua campania intensa de bombardamente cu mijloace cu raza lunga de actiune, relateaza Reuters. Cel mai dur avertisment de pana acum…

- Trupele rusești au lansat un atac la scara larga in Ucraina. Ca urmare a loviturilor, centrala electrica de stat Ladyzhenskaya din regiunea Vinnița, centrala hidroelectrica din Nipru, centrala termica Zmievskaya și centrala termica 3 din regiunea Harkov au fost scoase din funcțiune. Penele de curent…

- O racheta a lovit marți doua cladiri de apartamente din orașul Krivoi Rog din Ucraina, ucigind trei persoane și ranind cel puțin 36, a declarat guvernatorul regional, relateaza Reuters. Printre raniți se numara și șapte copii, scrie hotnews. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care s-a nascut…

- Situația de la granița dintre Ucraina șu Polonia escaladeaza din nou. Fermierii polonezi au blocat traficul camioanelor la șase din cele noua puncte de control și, pentru prima data, protestatarii impiedica și transportul pasagerilor cu autobuzul și cu trenul, relateaza BBC. Președintele ucrainean Volodimir…