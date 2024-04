Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa rachetelor de aparare antiaeriana a impiedicat Ucraina sa contracareze saptamana trecuta atacul Rusiei care a distrus cea mai mare centrala electrica din regiunea Kiev, a declarat marti presedintele Volodimir Zelenski.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca Ucraina are nevoie de ajutor din partea aliatilor sai pentru a se apara de atacurile aeriene, la fel cum Israelul s-a bazat pe aliatii sai pentru a distruge amenintarile inamice, relateaza Reuters. „Intreaga lume a vazut ca Israelul nu a fost singur…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat liniile defensive consolidate cu fortificatii ridicate recent in provincia Harkov (nord-est), ca pregatire pentru o eventuala ofensiva majora a armatei ruse. Atacurile si bombardamentele rusesti in aceasta zona s-au intensificat, in vreme ce armata…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, in declaratii difuzate sambata, ca Ucraina ar putea ramane fara rachete de aparare antiaeriana daca Rusia isi continua campania intensa de bombardamente cu mijloace cu raza lunga de actiune, relateaza Reuters. Cel mai dur avertisment de pana acum…

- Cel mai probabil rușii au distrus pentru prima data un sistem de rachete HIMARS, dovada fiind imagini video ce ar reprezenta o confirmare vizuala autentica a distrugerii lansatorului de rachete american, relateaza Kyiv Post.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski incearca sa obțina sprijinul Balcanilor pentru viziunea sa privind pacea in Ucraina și a promovat ideea unei producții comune de arme. El și-a susținut demersul la summitul de doua zile al țarilor din sud-estul Europei care se desfașoara in Albania. Summitul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit, intr-un interviu pentru televiziunea americana Fox News, despre obiectivele Ucrainei in razboiul cu Rusia. „Sa ne aparam este obiectivul numarul unu”, spune acesta, care menționeaza cei 200.000 de soldați ruși masați pe frontul de est. Zelenski spune…

- Ucrainenii au anunțat ca in noaptea de miercuri spre joi au doborat 11 drone care vizau regiunea Odesa. Totuși, doua persoane au fost ranite in timpul atacului, a spus guvernatorul regiunii, potrivit Reuters. Rușii au lansat peste noapte 14 drone de atac și cinci rachete asupra Ucrainei, au transmis…