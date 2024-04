Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat ca Paul al Romaniei, condamnat in dosarul „Ferma Baneasa” la trei ani si patru luni de inchisoare cu executare, a fost arestat preventiv in Malta. „Instanta din Malta a decis azi arestarea preventiva a fugarului Paul de Romania pana pe data de 9 mai. Din…

- „Instanța din Malta a decis azi arestarea preventiva a fugarului Paul de Romania pana pe data de 9 mai.Din informațiile pe care le avem, solicitarea acestuia, de a fi eliberat pe cauțiune, a fost respinsa, decizie care poate fi insa contestata.Dupa cum știți, acesta a fost condamnat la pedeapsa de 3…

- UPDATE: Seful Politiei Romane, Benone-Marian Matei, a anunțat ca Paul Phillipe al Romaniei a fost localizat intr-un resort din Malta in urma informatiilor transmise de politistii romani, el fiind impreuna cu sotia sa. ”A avut loc un schimb de informatii cu Politia din Malta. In urma informatiilor transmise…

- Un deținut condamnat la 18 ani de inchisoare pentru crima a reușit sa evadeze marți, in timp ce era transportat intr-o ambulanța la o clinica medicala din Sectorul 2 al Bucureștiului. Individul, MESZAROS ZSOMBOR, in varsta de 34 de ani, a fost condamnat definitiv pentru omor și era clasificat in regim…

- Judecatoria Turda a decis ieri arestarea preventiva a unui barbat care a incalcat ordinul de protecție emis pe numele sau, din partea soției, in urma cu cateva zile. Barbatul a mai fost condamnat la inchisoare, cu suspendare, anul trecut, tot pentru incalcarea ordinelor de protecție. ”In temeiul art.…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost declarat vinovat, miercuri, de o curte de apel din Paris pentru finantarea ilegala a campaniei sale electorale din 2012. A obtinut,insa, o sentinta mai blanda, de un an inchisoare – dintre care sase luni cu suspendare -, fata de o decizie anterioara a…

- Un barbat care a fost condamnat in Italia pentru o serie de furturi a fost depistat la domiciliu, de unde polițiștii l-au saltat și l-au dus in arest. In cursul zilei de joi, Dumitru Grigoraș, de 30 de ani, din Gramești, a fost dus in fața unui complet de judecata de la Curtea de Apel Suceava, care…