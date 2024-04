Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut primele imagini de la capturarea autointitulatului prinț Paul al Romaniei. Vorbim de momentul in care a fost saltat de polițiști chiar din resortul de lux unde era in vacanța, alaturi de soția sa, Lia, in Malta.

- UPDATE: Seful Politiei Romane, Benone-Marian Matei, a anunțat ca Paul Phillipe al Romaniei a fost localizat intr-un resort din Malta in urma informatiilor transmise de politistii romani, el fiind impreuna cu sotia sa. ”A avut loc un schimb de informatii cu Politia din Malta. In urma informatiilor transmise…

- Paul de Romania, condamnat definitiv la inchisoare in dosarul de corupție cunoscut drept ”Ferma Baneasa”, a fost localizat intr-o stațiune din Malta. Urmeaza ca Romania sa ceara extradarea lui, dupa ce o cerere similara a fost respinsa de justiția franceza. Printul Paul Phillipe al Romaniei a fost depistat…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anunțat, luni, ca procedura in cazul fugarului Ionel Arsene, care de executat o pedeapsa cu inchisoarea de 6 ani și 8 luni pentru trafic de influența, se apropie de final, deși fostul baron PSD de Neamț, fugit in Italia, invoca motive medicale pentru a amana extradarea…

- La nici doua saptamani pana la ridicarea controalelor la frontiera, situația este una de-a dreptul hilara. Deși ni se pun bețe in roate și ni se permite intrarea doar in Air Schengen, autoritațile din Romania, in speța MAI și Poliția de Frontiera, s-au gandit sa aplice controale in spațiul Schengen,…

- UPDATE Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a decarat ca fugarul Catalin Cherecheș este in drum spre Romania și va fi cazat cu inca doua persoane intr-un penitenciar unde recent au fost inaugurate noi locuri de detenție, cu pat individual, cu acces permanent la apa potabila și apa calda. „Va fi astazi…

- O fata de 14 ani a fost batuta de un coleg in timpul orelor de curs și a ajuns la spital. ”La data de 13 martie a.c., Politia orasului Strehaia a fost sesizata de Spitalul municipal Motru, cu privire la faptul ca la unitatea medicala s-a prezentat o minora de 14 ani, care a precizat […] The post Inca…

- Primul si singurul spital social din Romania va fi gata luna aceasta, la Iasi. Parintele Dan Damaschin, cunoscut ca ajuta mii de copii si mame in suferinte, a construit, din donatii, un spital cu zeci de specializari, cu aparatura performanta si chiar farmacie. Medicii de aici vor fi platiti din donatii…