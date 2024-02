Franța trimite mai mulți soldați NATO în România Grupul de lupta al NATO din Romania va crește din primavara anului 2025 și va avea 4.000 de militari. In prezent sunt peste 1.000 de militari in grupul de lupta din județul Brașov. Anunțul a fost facut joi de generalul francez Loic Girard, cel mai inalt reprezentant militar francez in Romania. Din cei 4.000 de […] The post Franța trimite mai mulți soldați NATO in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Grupul de Lupta NATO de la Cincu va fi ridicat, in 2025, la nivel de brigada, acest lucru implicand cresterea numarului de militari aliati pana la 4.000, a declarat, joi, generalul francez Loic Girard, Senior National Representative in Romania, in cadrul unei intalniri cu jurnalisti romani. Perioada…

- Romania va primi inca 3.000 de militari NATO incepand din primavara anului viitor. Este o decizie luata la varful alianței. Aceștia se vor alatura Grupului de Lupta francez de la Brașov și care va ajunge la nivel de brigada.

