- Klaus Iohannis a informat printr-o scrisoare, trimisa marți Parlamentului, ca a aprobat participarea militarilor romani la operațiunile militare coordonate de SUA și UE impotriva rebelilor Houthi in Orientul Mijlociu și a transmis o cerere de aprobare.

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au luat act, marti, de scrisoarea presedintelui Klaus Iohannis prin care informeaza Parlamentul ca a aprobat participarea Armatei Romaniei la doua operațiuni de securitate maritima (ale UE și SUA) din Orientul Mijlociu desfașurata pe…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, dar și premierul Marcel Ciolacu și președintele Senatului, Nicolae Ciuca, au transmis duminica dimineața mesaje de solidaritate fața de Israel, in contextul atacului iranian de noaptea trecuta. „Suntem in deplina solidaritate cu poporul israelian in aceste momente…

- Conducerea Parlamentului a fost informata de presedintele Klaus Iohannis ca a aprobat tranzitarea prin Romania a echipamentelor donate de catre Finlanda Ucrainei si instruirea unui numar de aproximativ 50 de militari. Informarea a fost transmisa comisiilor de aparare si va intra la vot pe ordinea de…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose, unul dintre cei care negociaza condițiile de comasare cu PNL, a vorbit la Antena 3 despre candidatura lui Klaus Iohannis la șefia NATO. Tudose a subliniat ca nu exista o ințelegere interna, la nivelul coaliției PSD-PNL, cu privire la propunurea lui Iohannis, insa…

- In scrisoarea pe care Klaus Iohannis a trimis-o Camerei Deputaților și Senatului, președintele invoca “apariția intempestiva a premiselor pentru declanșarea unei crize majore de securitate, cu implicații asupra independenței și suveranitații naționale a Romaniei”. Astfel, Consiliul NATO poate lua decizia…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au luat act, miercuri, de scrisoarea presedintelui Iohannis prin care Parlamentul este informat ca forta de reactie a NATO poate intra, stationa sau tranzita Romania in scopul pregatirii si/sau desfasurarii de operatii militare, daca…