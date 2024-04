Stiri pe aceeasi tema

- Florin Piersic (88 de ani) a fost operat de urgența la un spital din Cluj, dupa ce i s-a facut rau in timpul unui spectacol.Luni, 29 aprilie 2024, Florin Piersic a susținut un spectacol la Cluj, iar la final i s-a facut rau. A fost dus de urgența la spital, acolo unde medicii au decis sa il bage in…

- Secția de Terapie Intensiva Neonatala, Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii Marie Curie. Aici programul orar nu este respectat și nimeni nu se plange. Podcastul nostru, Dialogurile Puterii, de asta data, este colectiv, cu echipa doctorului Catalin Cirstoveanu. In ziua stabilita pentru interviu,…

- Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix , a fost operat, in urma cu putin timp, de urgenta pe creier, la Spitalul Judetean din Timisoara! Iata care este starea de sanatate a liderului trupei Phoenix!

- Haiti se confrunta cu o criza majora dupa ce aproximativ 4.000 de deținuți au reușit sa evadeze din cel mai mare penitenciar al țarii, situat in capitala Port-au-Prince. Guvernul din Haiti a fost forțat sa declare stare de urgența naționala. Evadarea a starnit ingrijorari nu doar in randul autoritaților,…

- Horoscop 6 februarie 2024. Se anunța o zi plina de provocari pe mai multe planuri. Insa, cu toate acestea, unii nativi vor auzi și mai multe vești bune, in special, de la locul de munca. Horoscop 6 februarie 2024 Berbec Nu ar strica sa-și acorzi mai mult timp ție. O mica plimbare sau o ieșire cu un…

- Premierul Marcel Ciolacu lanseaza un atac dur la adresa Partidului Național Liberal, prin criticile aduse administrațiilor locale unde sunt implicați și liberalii, inclusiv Primaria Capitalei, in condițiile in care lucrurile nu merg in direcția „corecta”. „Este evident ca realizarile domnului primar…