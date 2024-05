Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Craiova anunța noutați cu privire la scena noii ediții a Festivalului IntenCity. Intr-un scurt videoclip publicat pe rețelele de socializare, aceștia promit „un proiect monumental”. In cele cateva secunde de teasing, este aratat un element de butaforie in lucru. „Se lucreaza la scena pentru…

- Vladimir Screciu (24 de ani) spera sa se recupereze pentru Euro 2024 dupa accidentarea din derby-ul FCU Craiova - Universitatea 1-2, din 10 martie. Microleziunea musculara a recidivat doua saptamani mai tarziu, astfel ca mijlocașul a decis, impreuna cu conducerea clubului, sa apeleze la serviciile unor…

- Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Alok, Timmy Trumpet, Lost Frequencies și Purple Disco Machine sunt doar cațiva dintre artiștii care vor anima publicul pe scena principala a Festivalului Untold, ce va avea loc in perioada 8-11 august, in Cluj-Napoca. “Untold, unul dintre cele…

- UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri din lume, se pregateste sa si deschida portile universului magic in perioada 8 11 august pentru sutele de mii de fani din intreaga lume, pentru care organizatorii pregatesc noi experiente memorabile si un lineup impresionant in care sunt inclusi DJ de top…

- Primul lineup al Festivalului IntenCity, care se va desfașura in Craiova, in perioada 28-30 iunie 2024, include staruri internaționale și cele mai cunoscute nume din muzica romaneasca, headlinerii anunțați pentru aceasta ediție fiind Alan Walker, Dimitri Vegas & Like Mike și Helena Paparizou. Helena…

- Opera Romana Craiova, organizatoarea festivalului IntenCity, a scos joi la licitatie contractul pentru amenajarea scenei si tot ce tine de sunet, lumini si restul detaliilor legate de spatiile din interiorul Stadionului Ion Oblemenco si Salii Polivalente. Suma alocata doar pentru aceste amenajari depaseste…

- Alan Walker este unul dintre headlinerii Festivalului IntenCity, care va avea loc la Craiova, in perioada 28-30 iunie 2024. Legendarul DJ norvegian va electriza in aceasta vara scena Festivalului IntenCity, aflat la cea de-a treia ediție, cu piesele sale care au cucerit inimile fanilor din intreaga…