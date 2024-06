SOLUȚIE…Viziunea greșita și falimentara a PSD pentru municipiul Vaslui a condus la o situație critica și in ceea ce privește aspectul demografic. Astfel, de la an la an, ne confruntam cu o imbatranire a populației orașului nostru concomitent cu un exod accentuat al tinerei generații care opteaza sa plece mai ales in strainatate. Candidatul Opoziției […] Articolul Arcaleanu: „PSD nu vrea, dar eu voi acorda 5.000 lei pentru fiecare nou-nascut in Vaslui” (P) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .