- Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu ofera publicului un nou spectacol in premiera, „Teorema” dupa Pier Paolo Pasolini, in regia lui Eugen Jebeleanu, fiind pentru prima data cand aceasta piesa este montata pe o scena de teatru din Romania. Biletele pentru reprezentația din 3 iunie, ora 19:00, de la…

- Vineri, la Phoenicia Grand Hotel din București, Confederația Europeana a Sindicatelor Independente (CESI) și Confederația Sindicala Naționala Meridian din Romania (CSN Meridian) au organizat o importanta dezbatere care continua seria evenimentelor “WeEP24” (Implicarea lucratorilor in alegerile europene…

- Mai este puțin pana la vacanța prelungita de 1 Mai, iar majoritatea hotelurilor din diferite zone ale țarii sunt ocupate aproape in totalitate. Unde au preferat cei mai mulți turiști sa petreaca, aflați in randurile urmatoare. Stațiunea cu cei mai mulți turiști de 1 Mai Pe litoral se fac ultimele pregatiri…

- We Love Retro 2024, la Cluj: cel mai mare retro party din Romania, line-up incendiar. Bilete cu prețuri reduse, pana pe 20 aprilie Fun Factory, East 17, Whigfield, Nana, C-Block, DJ Sash!, N&D și Andreea Banica vor concerta pe 7 iunie, de la ora 20:00, la BT Arena din Cluj-Napoca, la ediția de 10 ani…

- Fun Factory, East 17, Whigfield, Nana, C-Block, DJ Sash!, N&D și Andreea Banica vor concerta pe 7 iunie, de la ora 20.00, la BT Arena din Cluj-Napoca, la ediția de 10 ani a We Love Retro , cel mai mare retro party din Romania. Biletele mai au prețuri REDUSE pana pe 20 aprilie, de la acea data incolo…

- Rad Art Fair, eveniment dedicat pietei de arta contemporana din Romania, pune in vanzare biletele pentru editia din acest an. Evenimentul va avea loc intre 16 si 19 mai la Hotel Caro din Bucuresti, reunind 26 dintre cele mai relevante galerii si spatii expozitionale ale momentului, cu o crestere de…

- In lumea cofetariei mondiale, Thanasis Tsagliotis este deja un nume cunoscut si extrem de apreciat. CV-ul sau este impresionant, un intreg inventar de distinctii si de experiente in restaurante de cinci stele, in restaurante cu stele Michelin si prezente la evenimente prestigioase. Thanasis este un…

- Din acest an, craiovenii indragostiti de tavernele pescaresti, care tanjesc dupa aerul de vacanta estivala, au la indemana o experienta care sa le potoleasca nostalgia la doar 30 de minute de oras. In urma cu cateva zile, Plaza Lake Rojiste a inaugurat restaurantul pescaresc Curcubeu, o noua atractie…