Lenny Kravitz, cap de afiș la UNOLD 2024! Este singurul artist ce a primit 4 Grammy consecutiv! Lenny Kravitz, cap de afiș la UNOLD 2024. Organizatorii celui mai mare și cunoscut festival de la noi schimba un pic direcția muzicala cu care brandul s-a consacrat. Dupa succesul reputat anul trecut cu Imagine Dragons, anul acesta il confirma pe faimosul chitarist și compozitor american. Caștigator de patru ori consecutiv de Grammy la ”Best Male Rock Vocal Performance” (1999-2002), Lenny Kravitz, este considerat o figura emblematica a muzicii de factura rock, soul, funk. Cel ce se recomanda prin mari succese precum „ Are You Gonna Go My Way „, „Fly Away”, „Let Love Rule”, „It Ain’t Over ‘til… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

