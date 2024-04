Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment neobișnuit a captat atenția la Chiochiș, unde fiica unui candidat a facut un apel neobișnuit catre locuitorii comunei sa nu-l voteze pe tatal sau la alegerile locale din iunie. Este vorba despre Alexandru Ioan Antal, care candideaza pentru Primaria Chiochiș pe listele Alianței Dreapta Unita,…

- In urma vizitei sale de la Bistrița, George Simion este luat peste picior pe o pagina de Facebook. Asta in condițiile in care, potrivit surselor Gazeta de Bistrița, liderul AUR a fost tare bosumflat de faptul ca nu i s-a dat cuvantul și lui la deschiderea oficiala a OK Shopping Center. „Un șef de galerie,…

- Ministerul Finantelor a propus prelungirea plafonarii tarifelor RCA pana la 30 iunie 2024 intrucat exista inca probleme nerezolvate in piata asigurarilor auto, care determina un dezechilibru intre cerere si oferta, a declarat ministrul Marcel Bolos. „Va anunt ca am publicat in transparenta o propunere…

- Deși a fost desemnat de conducerea PSD BN drept candidat pentru un nou mandat de primar al comunei Teaca, Damian Iustian Muntean a anunțat ca se retrage din cursa electorala. Damian Iustian Muntean a condus comuna timp de patru mandate. „Ultimii 16 ani au fost unii plini de realizari și pe aceasta cale…

- Mercenari romani au declarat ca au fost implicați in atacuri la granița cu Rusia, iar aceasta declarație, insoțita de un videoclip, a fost postata pe pagina de Facebook a Grupului de Lupta Romanesc Getica, conform informațiilor transmise de RIA Novosti. Potrivit agenției ruse, mercenarii au anunțat…

- Un membru al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism a municipiului Bistrita, arhitect de profesie, se da și… profesor. Este vorba despre arhitectul Corneliu Fagarașan, care iși semneaza documentele „prof. arhitect…” Unde anume susține cursuri… cam greu de spus… in niciun caz la…

- Romania este printre țarile codașe din UE la donatul de sange. Statisticile arata ca nivelul donarii de sange este cel puțin de doua ori mai mic decat necesarul de care au nevoie spitalele, nu puține fiind cazurile cand sunt amanate operații din cauza lipsei de sange, a notat Diana Morar, deputat PNL,…

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a anunțat pe pagina sa de Facebook ca s-a semnat finantarea pentru 20 de proiecte in care cercetatorii romani vor lucra alaturi de colegii lor belgieni in domenii de cercetare de varf, precum biotehnologie, inginerie mecanica, aeronautica, materiale durabile si…