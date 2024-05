Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii polonezi cu varste intre 18 și 35 de ani sunt invitați sa-și petreaca „vacanța in armata”. Propunerea a venit din partea Ministerului Apararii de la Varșovia, care ofera o remunerare generoasa pentru participanții la program.„Incepem un nou proiect - Vacanțe cu armata! Acesta este un program…

- Politia de frontiera poloneza a arestat un dezertor rus care a fugit in Belarus și a trecut apoi ilegal frontiera in Polonia, au anuntat miercuri granicerii polonezi. Varșovia se confrunta, de asemenea, cu cazul unui judecator care a fugit in Belarus și a cerut azil politic, dupa ce impotriva lui a…

- S-a aflat primul jucator care va pleca de la Dinamo, la finalul sezonului. Este vorba despre Ricardo Grigore, al carui contract cu formatia din Stefan cel Mare va expira la finalul acestei stagiuni. Ricardo Grigore a revenit la Dinamo in vara, acesta fiind crescut in academia „cainilor”. Pe parcursul…

- Milano propune o noua lege pentru a interzice inghețata și pizza dupa miezul nopții. Daca va fi aprobata, noua lege ar putea intra in vigoare luna viitoare și ar fi aplicata pana in noiembrie. Propunerea ar urma sa interzica orice fel de alimente la pachet, inclusiv pizza și bauturi, dupa ora 12:30…

- Fostul Guvern nationalist si consevator polonez, indepartat de la putere in octombrie, a impus reforme ale sistemului judiciar polonez prin care a incalcat statul de drept, acuza UE, care a decis sa blocheze aceste fonduri. Comisia Europeana (CE) a anuntat ca este necesar ca Varsovia sa atinga anumite…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Polona ca timpul de asteptare in punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, Republica Slovaca si Republica Lituania pot creste, in contextul protestelor fermierilor,…

- UPDATE 18:50 - Rusia a declarat miercuri ca o "prioritate" a sa este "protejarea compatrioților" din Transnistria, enclava separatista prorusa din estul Republicii Moldova, care a cerut anterior ajutorul Moscovei in fata "presiunii sporite" din partea Chisinaului. Kremlinul a folosit un argument asemanator…

- FMI ajuta Ucraina! Oficialii Fondului Monetar International si ai Guvernului ucrainean au ajuns la un acord la nivel de staff cu privire la politicile economice, ceea ce deschide calea pentru eliberarea unei transe de 880 milioane de dolari, dupa ce va fi aprobata si de boardul FMI, a anuntat institutia…