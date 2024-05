VIDEO | A venit Vremea Adevarului!

Stiri pe aceeasi tema

- DEBUT… Primul sondaj de opinie facut de o asociație apolitica din județ arata ca la Vaslui, dupa prima saptamana de campanie, chiar daca exista o polarizare a votului, 32,6% din cei care voteaza sigur pe 9 iunie, nu s-au decis pe cine pun ștampila de vot. Practic, nedecișii au in total voturile cu care…

- DEBUT… Primul sondaj de opinie facut de o asociație apolitica din județ arata ca la Vaslui, dupa prima saptamana de campanie, chiar daca exista o polarizare a votului, 32,6% din cei care voteaza sigur pe 9 iunie, nu s-au decis pe cine pun ștampila de vot. Practic, nedecișii au in total voturile cu care…

- DEBUT… Pana acum, jurnaliștii de la Vremea Noua au tot comentat știrile din Vaslui, care au capatat amploare naționala, doar pentru televiziunile mari din Romania, cum ar fi Realitatea TV, Antena 3, Pro TV, Romania TV, B1 TV sau Digi24. La Vaslui, in schimb, tacere! Acum avem propriul nostru studio…

- UPDATE: CONFIRMARE… Reprezentanții Direcției Generale Anticorupție au confirmat printr-un comunicat oficial faptul ca fostul primar de la Pogana, Marcel Gafu, a vrut sa le de șpaga polițiștilor de la Poliția Economica, veniți duminica, in control la magazinul soție sale. Ofițerii DGA au precizat ca…

- DRAGI SLANICENI, Sunt ANDREI ȘERBAN și vreau sa va mulțumesc pentru susținerea și incurajarile acordate in privința revenirii mele in prim-planul vieții politice locale. Va aduc la cunoștința faptul ca VOI CANDIDA LA FUNCȚIA DE PRIMAR AL SLANICULUI, motivat de faptul ca am o bogata experiența administrativa,…

- SFIDATOR… Ciolacu a venit la Vaslui sa invarta cuțitul in rana și sa le faca in ciuda vasluienilor, cu faptul ca autostrada Moldovei nu mai trece pe la ei, pe ruta Tișița- Albița, ci va trece prin Adjud-Bacau-Suceava, la 50 km departare de granița județului. Ne-a spus ca pe aici va fi un Drum Expres,…

- Ministerul Educației a stabilit calendarul inscrierilor in invațamantul primar, pentru anul școlar viitor, 2024-2025. In perioada 11 aprilie-14 mai 2024 se depun/transmit cererile-tip de inscriere la unitatea de invațamant la care se solicita inscrierea copiilor. Ulterior, se vor organiza doua etape…

- ȘANSE… Ovidiu Mihaila a schimbat fața Vasluiului, iar suporterii echipei se gandesc din nou la salvarea de la retrogradare. Echipa e inca ultima in clasament, dar jocul și rezultatele din acest an dau speranțe. Cinci echipe lupta pentru evitarea locurile 13 și 14, cele doua poziții care duc in liga…