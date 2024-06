Stiri pe aceeasi tema

- ”In aceste zile, toți romanii au avut ocazia sa vada cum ”Statul Paralel”, aceasta construcție monstruoasa pusa la cale de Petrov (Basescu) impreuna cu locotenenții sai Coldea, Kovesi și o droaie de alți infractori cocoțați in funcții publice de mare putere și responsabilitate, iși traiește ultimele…

- AUR ia in calcul varianta inființarii unei comisii de ancheta in cadrul careia șefii SRI sa vina sa explice daca a existat sau nu implicare din partea serviciului sau a unor reprezentanți ai acestuia in operațiunile foștilor generali Coldea și Dumbrava, anunța liderul formațiunii, George Simion.

- Televiziunile și radioul, cu excepția TVR și a Radio Romania Actualitați (care sunt obligate prin lege sa ne prezinte poporului și pe noi, opozanții, cu ideile pe care incercam sa le punem in dezbatere) ne evita sistematic, ba chiar ne interzic de facto. E cazul A3, RTV, um0024 (alias digi tv). In fața…

- "Dupa 2004, Monica Macovei a creat DNA. In 2006 au fost schimbati sefii serviciilor de informatii. Atunci, practic, a venit Coldea si a fost o lunga perioada de timp un instrument pentru statul condus de Basescu.In ceea ce ma priveste, cred ca am fost primul extperiment in actiunea cu obiective politice…

- „Dupa 10 ani primesc o clasare. O clasare care spune ca denunțatorii nu au existat niciodata. In biroul DNA, sub coordonarea lui Kovesi, cațiva procurori au creat doua nume false și, in baza lor, au spus ca aș fi luat 2,5 milioane de euro șpaga intr-un hotel. Iar DNA spune astazi ca acei denunțatori…

- Aflat la final de drum politic – nu va mai candida – Traian Basescu a dat din casa cat sa ne facem inca o idee despre cum a functionat justitia in mandatele lui, dar nu destul, cat sa-l compromita pe el. Traian Basescu a fost intrebat la Digi 24 cum vede cele doua mandate ale lui Klaus Iohannis, moment…

- "Sambata seara am intervenit in emisiunea lui Claudiu Giurgea de la Realitatea, unde invitat era Mitica Dragomir și se discuta despre Kovesi-posibil candidat, dar și despre felul in care Statul Paralel al ei, al lui Coldea, al lui Basescu a distrus, practic, societatea romaneasca. Din vorba in vorba…