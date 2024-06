Nu mai arunca resturile de săpun. Ce poți să faci cu ele, 4 întrebuințări la care nu te-ai fi gândit Majoritatea gospodinelor, atunci cand termina de spalat, de obicei renunța la resturile de sapun. Dar știai ca se pot recicla? Este momentul in care iți spunem nu mai arunca resturile de sapun, deoarece exista 4 intrebuințari la care nu te-ai fi gandit. Ce sunt și ce poți face cu resturile de sapun Cei mai mulți […] The post Nu mai arunca resturile de sapun. Ce poți sa faci cu ele, 4 intrebuințari la care nu te-ai fi gandit appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea oamenilor incearca sa-și mențina bucataria curata in fiecare zi, fie ca asta inseamna sa curețe o pata de pe blatul de bucatarie sau sa ștearga aragazul dupa utilizare. Dar cel mai adesea, electrocasnicele aduna grasime și murdarie in timp, ceea ce poate fi foarte dificil de curațat. Iata…

- Majoritatea dintre noi știm in ce secol traim, muncim, ne ducem viața, dar pentru locuitorii din catunul de poveste care nu apare pe harta Romaniei, este cu totul altfel. Și cand credeai ca le-ai vazut pe toate, odata ajuns aici, vei vedea cum totul pare oprit in timp. Este un loc izolat de restul lumii,…

- Horoscopul zilei de vineri, 19 aprilie 2024. Majoritatea nativilor zodiacului vor avea o zi excelenta, mai ales ca trec printr-o perioada de creștere și prosperitate in viețile lor. Pe de alta parte, exista și o zodie care va arunca cu banii in stanga si in dreapta, deși i-a economisit cu greu. Nu…

- Majoritatea dintre noi avem un nume de familie, și am putea spune ca este un criteriu de diferențiere. Numai ca, cel puțin așa ni se prezinta intr-un studiu, in urmatorii 500 de ani, populația unei țari va avea același nume de familie. Vezi despre ce țara este vorba. Numele de familie este un criteriu…

- Laptele este nelipsit din orice meniu, fie ca este folosit pentru cereale, in cafea sau ca și ingredient in alte rețete. Probabil ca cel mai indragit lapte de romani este Napolact, dar știți ce conține el, de fapt? Ce conține laptele Napolact Laptele nu lipsește de pe lista de cumparaturi a romanilor.…

- Ce poți gati cu resturile de mamaliga, una dintre cele mai indragite garnituri romanești. Aceasta se poate servi calda și moale, dar poate fi mancata chiar și dupa ce s-a racit și intarit. Romanii prefera sa manance multa mamaliga, mai ales ca acest aliment se poate combina ușor cu alte mancaruri savuroase.…

- Majoritatea gospodinelor știu cum sa prepare spanacul, și care sunt beneficiile acestuia, dar altele se pare ca nu știu ce poți face cu apa in care ai fiert spanacul, așa ca, de cele mai multe ori, il arunca, ceea ce este greșit. Așa ca, te invitam sa citești mai departe și sa aflii ce poți […] The…

- Majoritatea dintre noi am auzit de „Guiness Book of Records” (Cartea Recordurilor), iar in aceast carte Romania figureaza cu cel puțin 24 de recorduri mondiale, printre care și cea mai mare imbratisare din lume. Evenimentul a avut loc in 2009, la Alba Iulia, și ca fapt divers, la acest moment a participat…