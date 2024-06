A intrat cu mașina într-o dubă parcată. O tânără a ajuns la spital Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit noaptea trecuta la un accident rutier petrecut pe raza localitații Valeni, comuna Calațele. Potrivit ISU Cluj, apelul de urgența a venit la ora 23:57, iar la misiune au luat parte o autospeciala cu modul de descarcerare și o ambulanța SMURD. Echipajele operative au gasit la fața locului un […] Articolul A intrat cu mașina intr-o duba parcata. O tanara a ajuns la spital apare prima data in Someșeanul.ro . Citeste articolul mai departe pe someseanul.ro…

