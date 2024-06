O persoana a murit și doua au fost ranite intr-un atac rusesc asupra orașului Harkov, in timpul nopții de duminica spre luni, a declarat guvernatorul regiunii, citat de Reuters. Un civil a fost ucis și cele doua persoane au fost ranite dupa ce un complex de recreere a fost lovit in districtul Zmiiv, a transmis […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 780. Un mort si doi raniti dupa un nou atac rusesc asupra orasului Harkov a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .