Unde trebuie amplasat aparatul de aer condiționat pentru facturi mai mici la lumină. Cum să economisești mulți bani vara Odata cu venirea sezonului estival, zilele toride sunt tot mai dese. Temperaturile depașesc frecvent valoarea de 30 de grade Celsius, așa ca mulți dintre noi pornim aparatele de aer condiționat. Ei bine, avand in vedere faptul ca prețurile la electricitate sunt din ce in ce mai mari, trebuie sa știm ce masuri putem lua cu […] The post Unde trebuie amplasat aparatul de aer condiționat pentru facturi mai mici la lumina. Cum sa economisești mulți bani vara appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții ne dorim o locuința confortabila și care sa ne ofere un mediu de trai sanatos. Atunci cand vine vorba de confortul și bunastarea in locuința, temperatura ambientala joaca un rol foarte important.Menținerea unei temperaturi corecte in casa nu este doar o chestiune de confort, ci și una de sanatate…

- Dupa ciclonul care a lovit Romania cu ploi torențiale, furtuni puternice și grindina, Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea in țara noastra. Anunțul ANM despre vremea in Romania Vremea se incalzește treptat in Romania, mai ales in vestul țarii. In București sunt așteptate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a schimbat prognoza meteo pentru urmatoarele saptamani. Din nefericire, nu vom scapa de ploi și de frig. Temperaturile vor scadea pana la -1 grade Celsius. ANM anunța frig și ploi in urmatoarea perioada Meteorologii anunța ca nu vom scapa de aerul polar, chiar…

- Temperaturile medii in Romania sunt in acest moment de circa 20 de grade Celsius, dar exista un loc in țara noastra unde zapada este inca prezenta. Peisajul este cu adevarat senzațional, dar nu este deschis inca publicului. Zapada de 4 metri in luna mai Unde poate fi zapada atat de mare in luna mai,…

- Temperaturile cresc treptat odata cu venirea primaverii și nu mai dureaza mult pana cand va fi prea cald in casa, moment in care va trebui sa pornim aerul condiționat. In cazul in care nu aveți, exista o soluție simpla care va va racori. Inlocuitorul ideal pentru aerul condiționat Odata cu venirea sezonului…

- Vremea se schimba radical in acest weekend. Meteorologii au anunțat ca temperaturile cresc alarmant și vor atinge valori mult prea mari pentru aceasta perioada. Vom avea parte de zile caniculare in luna mai, cu temperaturi care vor depași chiar și 30 de grade Celsius. Temperaturi de vara in luna aprilie…

- Luna aprilie a inceput cu temperaturi extrem de mari pentru aceasta perioada, spun specialiștii in meteorologie, care se arata uimiți de acest fenomen. Cum va fi vremea luna aceasta, aflați in randurile urmatoare. O primavara neobișnuita cu temperaturi de vara Saptamana aceasta și implicit luna aprilie…

- Ultimul weekend din luna martie s-a terminat, iar temperaturile inregistrate in marea majoritatea a țarii au fost de vara. Cu toate acestea, meteorologii spun ca revine vremea rece și ninsorile. Avertizarea meteorologilor. Vremea se racește din nou Daca la sfarșitul lunii martie am avut temperaturi…