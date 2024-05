Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al economiei Robert Habeck a justificat miliardele de euro investite de tara sa in fabrici de otel verde prin nevoia de a evita prabusirea industriilor din regiuni intregi si de a asigura aprovizionarea cu otel in vremuri de nesiguranta g

- Ministrul german al Economiei și vicecancelarul Robert Habeck a sosit in dimineața zilei de joi, intr-o vizita neanunțata, la Kiev. Despre acest lucru, dupa cum scrie Adevarul European, a anunțat RND. Habeck a subliniat ca vizita sa este un semn ca Germania trebuie și va continua sa ofere sprijin pe…

- ”Statul Qatar este un partener comercial important al Romaniei in regiunea Golfului, iar atragerea de investiții in valoare de 15 miliarde de euro va contribui la consolidarea colaborarii noastre economice și politice. Avem proiecte clare și mature pentru investitorii din Qatar. Poziția strategica,…

- Platforma Youtube, care afișeaza din nou reclame utilizatorilor din Republica Moldova, este intr-o perioada de testare, afirma ministrul Economiei, Dumitru Alaiba. „Este vorba despre o perioada de test. Ce o sa decida cei de la Google nu pot sa va spun. A fost inclusiv o discuție pe care am avut-o și…

- In anul 2023, productia de munitie a Bulgariei a depasit-o pe cea a restului Europei, a transmis ministrul bulgar al Economiei si Industriei, Bogdan Bogdanov, in cadrul unei reuniuni a Comisiei parlamentare pentru politica economica.

- In recenta sa aparație in cadrul emisiunii Puterea a Patra, fost Ministrul al Economiei și ex-director al Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica , Octavian Calmic a vorbit despre situația economica din Republica Moldova. Potrivit lui, economia țarii a atins nivelul anilor 1990 și din pacate…

- Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, a tras un semnal de alarma privind cea mai mare provocare cu care se confrunta economia țarii: lipsa acuta a forței de munca. In contextul in care guvernul german și-a revizuit in scadere previziunile de creștere pentru acest an la 0,2%, deficitul de forța…

- Produsul intern brut al Germaniei este asteptat sa creasca cu doar 0,2% in acest an, fata de estimarea anterioara de 1,3%, in timp ce tara traverseaza ”ape dificile”, a declarat miercuri ministrul german al Economiei, Robert Habeck, transmite CNBC. Habeck a spus ca guvernul anticipeaza ca PIB-ul…