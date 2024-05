Stiri pe aceeasi tema

- Marcile de lux au devenit un jucator important pe piata investitiilor imobiliare, cateva branduri de lux facand achizitii de proprietati de peste 6 miliarde de euro in 2023, o tendinta care va continua pe parcursul anului 2024, arata raportul Global Luxury Retail al Savills. Aceasta tendinta este cauzata…

- Lumina Sfanta a fost impartita, la pranz, clerului si credinciosilor ortodocsi adunati in Biserica Sfantului Mormant de la Ierusalim. In Romania aceasta va fi ajunge in cursul serii, fiind adusa de catre parintele Teofil Anastasoaie, Superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte. La…

- In Romania, fenomenul bullying-ului este tot mai prezent in viața academica, acolo unde colectivitatea este constituita din categorii vulnerabile de varsta, din copii fragili, expuși, influențabili și neajutorați. Un studiu efectuat recent de Organizația Salvați Copiii Romania a aratat ca un elev din…

- La cererea Uniunii Europene, tehnologiile ineficiente din punct de vedere energetic folosite in prezent pentru incalzire / racire vor fi inlocuite treptat. Sobele pe lemne vor fi inlocuite cu pompe de caldura, tehnologie clasificata ca fiind regenerabila. Aceasta tehnologie ar trebui sa inlocuiasca…

- Președintele Partidului Național Liberal (PNL) Mureș, Ciprian Dobre, a participat vineri, 15 martie, la lucrarile Conferinței regionale "Europa in fiecare localitate", eveniment organizat la Sibiu, de Tineretul Național Liberal. "Alegerile din acest an aparțin tinerilor. In Romania, in 9 iunie, au drept…

- Ora de vara 2024 este momentul in care ceasurile romanilor vor fi date cu o ora inainte. In Romania, schimbarea orei are loc de doua ori pe an, astfel incat sa putem beneficia de mai multa lumina pe timpul zilei. Potrivit specialiștilor, oamenii au nevoie de aproximativ o saptamana pentru a se adapta…

- Conducerea producatorului de mobila Mobex SA Targu Mureș a raportat, recent, prin intermediul unui comunicat de presa facut public pe pagina web a Bursei de Valori București, www.bvb.ro, prelungirea mandatului directorului general al societații. "Pe data de 28 februarie 2024 a avut loc ședința Consiliului…