Stiri pe aceeasi tema

- Germania este devastata de furtuni puternice. Ministerul roman al Afacerilor Externe a emis avertizare de calatorie pentru romani, ce vizeaza zonele statutului german maturate de vijelii. In orașul Wertingen, din Bavaria, apa a ajuns pana la brau dupa ce doua rauri s-au revarsat. Iar in timpul interventiilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de calatorie pentru romani! Intr-o țara au fost anunțate furtuni puternice, iar turiștii trebuie sa fie foarte atenți și sa ia masurile necesare. Iata despre ce zona este vorba mai exact!

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Federala Germania, Landul Bavaria, ca autoritatile locale au emis avertismente de furtuni puternice cod portocaliu, nivel 2 pentru mai multe localitati, urmare a precipitatiilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Federala Germania, Landul Bavaria, ca autoritațile locale au emis avertismente de furtuni puternice (cod portocaliu, nivel 2) pentru mai multe localitați.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o avertizare de calatorie pentru o țara din Europa, și anume Germania. Iata ce trebuie sa știe romanii care au in pan sa calatoreasca in aceasta perioada spre aceasta destinație!

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Franta ca a fost emis un cod portocaliu de ploi abundente si inundatii pentru 10 departamente din Franta si un cod galben in 44 departamente, precum si in Andorra. ”Ministerul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca METEO FRANCE a anunțat un cod portocaliu de ploi abundente și inundații pentru 10 departamente din Republica Franceza și cod galben in 44 departamente, precum…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca Meteo France a anuntat un cod portocaliu de ploi abundente si inundatii pentru 10 departamente din Republica Franceza si cod galben in 44 departamente,…