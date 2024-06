Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Turcia ca pe 29 iunie 2024, au fost raportate 44 de incendii, dintre care 30 in zone rurale și 14 in paduri. Temperaturile ridicate din perioada estivala pot crește riscul de…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana, ca autoritatile din acest stat au instituit temporar controale aleatorii la frontierele nationale terestre, maritime si aeriene, in intervalul 5 iunie orele…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de calatorie pentru romani! Intr-o țara au fost anunțate furtuni puternice, iar turiștii trebuie sa fie foarte atenți și sa ia masurile necesare. Iata despre ce zona este vorba mai exact!

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca sindicatul controlorilor de trafic aerian UNSA ICNA din Republica Franceza a lansat un apel la greva pentru data de 25 mai 2024.In acest context, miscarea sociala…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Ministerul elen al Crizelor Climatice și al Protecției Civile a decis ridicarea nivelului de alerta la 4 – risc foarte mare de incendiu. Astfel, in zilele de 7,…

