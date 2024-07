Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul roman al Afacerilor Externe a emis, vineri, 28 iunie 2024, o atenționare de calatorie pentru Grecia, din cauza riscului crescut de incendii. Temperaturile foarte ridicate sunt de vina pentru situația aceasta. Avertisment de calatorie de la MAE MAE le transmite cetațenilor romani care se afla,…

- Guvernul va adopta azi un proiect de act normativ privind stabilirea salariilor minime adecvate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Principalele aspecte urmarite vizeaza: – In vederea asigurarii unui grad corespunzator de adecvare al salariului minim legal, se impune completarea…

- Anunț important! Ce trebuie sa știe familiile de romani daca vor sa plece in vacanța. Iata care sunt condițiile de calatorie in Grecia pentru copii. Care sunt actele necesare pentru a pleca in strainatate.

- Germania este devastata de furtuni puternice. Ministerul roman al Afacerilor Externe a emis avertizare de calatorie pentru romani, ce vizeaza zonele statutului german maturate de vijelii. In orașul Wertingen, din Bavaria, apa a ajuns pana la brau dupa ce doua rauri s-au revarsat. Iar in timpul interventiilor…

- Germania este devastata de furtuni puternice. Ministerul roman al Afacerilor Externe a emis avertizare de calatorie pentru romani, ce vizeaza zonele statutului german maturate de vijelii. In orașul Wertingen, din Bavaria, apa a ajuns pana la brau dupa ce

- Ministerul roman al Afacerilor Externe a confirmat ca doua fete care au murit in inundațiile din Italia erau cetațeni romani. Confirmarea din partea MAE a venit in seara de duminica, 2 iunie 2024, pe baza informațiilor transmise de autoritațile din Italia. A treia persoana, un baiat de 25 de ani, care…

- Se lanseaza un nou program Rabla, de care poate profita orice roman. Care este suma maxima pe care o poate primi fiecare și ce condiții trebuie sa indeplineasca. Anul acesta au fost alocate 500 de milioane de lei, echivalentul a 100 de milioane de euro. Un nou program Rabla pentru romani Președintele Administrației…

- Ministerul de Externe ii sfatuiește pe cetatenii romani sa evite calatoriile in Israel, Palestina, Liban si Iran, in timp ce romanii aflati in aceste zone sunt indemnati sa manifeste precautie. Vineri seara, Israelul a fost atacat de zeci de rachete Hezbollah. ”In contextul evolutiilor de securitate…