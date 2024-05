Stiri pe aceeasi tema

- Brandurile de retail de lux au investit peste 6 miliarde de euro in achiziții imobiliare in 2023, arata cea mai recenta ediție a raportului Global Luxury Retail al Savills, in timp ce in Romania piața de retail de lux se contureaza timid, spun consultanții. Pana in 2028, in Romania urmeaza sa sa inaugureze…

- Cea mai noua ediție a raportului Global Luxury Retail al Savills ofera o analiza a situației actuale a pieței de retail de lux, de la extinderea rețelelor consacrate, destinațiile-cheie pentru industria luxului și tendințele pieței, pana la interesul in creștere al jucatorilor din retailul de lux pentru…

- Producatorii germani de automobile, marcile emblematice ale celei mai mari economii europene, pierd cote de piața și genereaza randamente mai slabe pentru investitori decat concurenții lor globali, arata o noua cercetare realizata de platforma de tranzacționare și investiții eToro.

- AstraZeneca a anunțat marți ca inițiaza retragerea la nivel global a vaccinului sau COVID-19 din cauza unui „surplus de vaccinuri actualizate disponibile” din timpul pandemiei, relateaza Reuters. Totodata, compania a menționat ca va retrage autorizațiile de introducere pe piața a vaccinului Vaxzevria…

- Comisarul pentru Comert al UE a avertizat miercuri in privinta unei ”inarmari a comertului”, pe fondul tensiunilor dintre SUA si China care s-au amplificat in ultima perioada, transmite CNBC, informeaza News.ro.

- In cea mai recenta ediție a clasamentului RankPro TOP 1000, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) inregistreaza o evoluție la nivel european și mondial. Conform clasamentului, UAIC se menține pe locul al doilea la nivel național și se situeaza pe locul 263 in Europa și pe locul 608 in…

- Februarie 2024 a fost cea mai calda luna inregistrata vreodata la nivel mondial, alaturandu-se astfel unei serii de noua recorduri lunare consecutive, cu temperaturi mult peste normal in Europa, a anuntat Copernicus. Temperaturile oceanelor, care au fost peste recorduri de aproape un an, au o contributie…

- Producția de gaze naturale din Qatar va crește, in ciuda unor scaderi abrupte ale prețurilor pe plan mondial. Iarna foarte blanda, cererea scazuta și abundența de gaze au dus la o reducere foarte mare a prețurilor, ajungand la minime istorice in SUA. De asemenea, gazul natural lichefiat din Asia a ajuns…